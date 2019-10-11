Оуэн: футболисты «Манчестер Юнайтед» просто недостаточно хороши

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о проблемах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне. По мнению английского нападающего, причиной неудачного выступления клуба является слабый состав.
«У «Манчестер Юнайтед» нет нужных игроков. Они просто недостаточно хороши. В стартовом составе лишь три-четыре человека, которые соответствуют уровню «МЮ», на которых можно рассчитывать в будущем», — цитирует Оуэна Goal.
После провального старта сезона «Манчестер Юнайтед» оказался лишь в двух очках от зоны вылета. В восьми турах АПЛ бывший клуб Оуэна одержал всего две победы. Несмотря на неудачи на старте сезона, руководство «Манчестер Юнайтед», по всей видимости, не планирует увольнять Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера.
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