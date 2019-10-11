«Краснодар»: гордимся успехами Комличенко и желаем ему закрепиться в сборной
Пресс-служба «Краснодара» в «Твиттере» прокомментировала дебютный выход на поле нападающего «Млада Болеслава» Николая Комличенко в составе сборной России в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 (4:0).
«Николай Комличенко стал первым воспитанником нашей академии, дебютировавшим в составе сборной России! В матче отбора Евро-2020 с Шотландией Николай вышел на поле на 86-й минуте, заменив Артёма Дзюбу. Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе сборной», — говорится в сообщении «быков».
24-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара», которому принадлежал с 2013 по 2018 год. В 2016 году форвард уходил в аренду в «Слован», а в 2017-м – в «Млада Болеслав», который в этом году выкупил его контракт.
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- 11 октября 2019
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