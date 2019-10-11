Земан не считает, что «Ювентус» сможет выиграть скудетто в первый сезон Сарри
Бывший тренер «Ромы» и «Лацио» Зденек Земан поделился мнением о борьбе в Серии А в нынешнем сезоне.
«Сарри или Конте? Сарри, но в «Наполи». Я не думаю, что он может победить в Турине. Требуется время на адаптацию. Он требует, чтобы футболисты больше играли в одно касание, правильно двигались.
Постоянные проблемы «Ромы»? Помимо травм я бы назвал неправильную подготовку летом. Поездки в Америку. Нужно 40 дней, чтобы подготовить команду в физическом плане. А теперь клубы сразу начинают играть товарищеские матчи», — цитирует Земана Il Messagero.
«Интер» возглавлял турнирную таблицу Серии А, выиграв шесть матчей подряд, но в 7-м туре Серии А миланцы на своём поле уступили «Ювентусу» (1:2), после чего уже клуб из Турина вышел в лидеры.
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