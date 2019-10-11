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Гильерме — о победе над Шотландией: такие матчи запоминаются на всю жизнь

Гильерме — о победе над Шотландией: такие матчи запоминаются на всю жизнь
Футбол / Евро-2020 0

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме в своём «инстаграме» прокомментировал победу национальной команды в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 с Шотландией, который состоялся накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве и завершился со счётом 4:0.

«Нереальная энергетика арены! Такие матчи запоминаются на всю жизнь. Спасибо, что верите в нас! Наша цель уже близко», — говорится в сообщении Гильерме.

Национальная команда России, набрав 18 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020. От лидирующей сборной Бельгии сборная России отстаёт на три очка. Сборная Шотландии, набрав 6 очков, занимает пятое место.

В 8-м туре российские футболисты на выезде сыграют с Кипром. Встреча состоится в Никосии на стадионе «ГСП» послезавтра, 13 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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