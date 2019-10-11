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Заменённый в матче с Россией футболист Шотландии был госпитализирован

Заменённый в матче с Россией футболист Шотландии б
Заменённый в матче с Россией футболист Шотландии был госпитализирован
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитнику сборной Шотландии Оливеру Бёрку понадобилась помощь медиков после матча с Россией в 7-м туре квалификации чемпионата Европы—2020, который состоялся накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве и завершился со счётом 4:0.

В первом тайме Бёрк пострадал в результате столкновения с соперником, и в перерыве тренерский штаб шотландской команды принял решение заменить его. У хавбека была обнаружена кровь в моче, и после встречи его при содействии Российского футбольного союза отправили в Боткинскую больницу. По итогам обследования Оливеру диагностировали ушиб почки. В настоящее время он остаётся в Москве и сегодня должен улететь на родину. Его здоровью ничто не угрожает.

Национальная команда России, набрав 18 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020. От лидирующей сборной Бельгии сборная России отстаёт на три очка. Сборная Шотландии, набрав 6 очков, занимает пятое место.

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