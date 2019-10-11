Заменённый в матче с Россией футболист Шотландии был госпитализирован

Полузащитнику сборной Шотландии Оливеру Бёрку понадобилась помощь медиков после матча с Россией в 7-м туре квалификации чемпионата Европы—2020, который состоялся накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве и завершился со счётом 4:0.



В первом тайме Бёрк пострадал в результате столкновения с соперником, и в перерыве тренерский штаб шотландской команды принял решение заменить его. У хавбека была обнаружена кровь в моче, и после встречи его при содействии Российского футбольного союза отправили в Боткинскую больницу. По итогам обследования Оливеру диагностировали ушиб почки. В настоящее время он остаётся в Москве и сегодня должен улететь на родину. Его здоровью ничто не угрожает.



Национальная команда России, набрав 18 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020. От лидирующей сборной Бельгии сборная России отстаёт на три очка. Сборная Шотландии, набрав 6 очков, занимает пятое место.

Дзюба – просто машина!!! Ликуй, Россия, Евро-2020 у нас в кармане Шотландцы разгромлены в «Лужниках».