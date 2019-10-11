Нигматуллин: Дзюба — номер один. Чалову нужно вернуть бомбардирские качества

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о победе россиян над шотландцами в матче отборочного турнира Евро-2020. Россияне победили со счётом 4:0.

«Мне очень понравилась игра сборной. Первый тайм был разведывательный, аккуратный в какой-то степени, но потом сборная заиграла ярко, уверенно и на кураже. Ещё на чемпионате мира такой игрой сборная России во главе со Станиславом Саламовичем влюбила в себя, и сейчас продолжает в том же духе. Состав меняется, но общий дух и настроение остаётся. Конечно, приятно за такую команду болеть.

С Бельгией в любом случае за первое место нужно бороться. У нас следующий матч с ними в Санкт-Петербурге, плюс есть Сан-Марино и Кипр, которые нужно обыграть, чтобы обеспечить себе выход. Матчи ещё остались, но понятно, что должен случиться какой-то сильный форс-мажор, чтобы что-то помешало нам выйти на Евро. Но в любом случае руки опускать не нужно, памятуя о том, что всё уже сделано, а нужно продолжать наслаждаться футболом, получать удовольствие и доставлять удовольствие болельщикам.

Черчесов — строитель своей команды, и только он знает и видит, как она должна выглядеть, и какие есть возможности у футболистов. Поэтому, конечно же, Дзюба своей игрой доказывает, что он номер один, и на нём строится игра в атаке. Но конкуренция в сборной обязательно нужна. Что касается Чалова, то ему нужно вернуть свои бомбардирские качества и за армейцев, и за молодёжную сборную. Так что всему своё время», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.