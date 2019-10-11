«Динамо» всё ещё не расторгло контракт с Хохловым
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» всё ещё не расторгло контракт с бывшим главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Задержка в разрыве соглашения связана с выплатой компенсации. Её размер и порядок выплаты будут обсуждаться сегодня, 11 октября, на заседании совета директоров бело-голубых.
После 12 туров «Динамо» находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 очками в активе. Располагающийся на последней строчке «Тамбов» бело-голубые опережают на 2 очка. Отставание от 12-го места, которое позволяет избежать и вылета, и стыковых матчей, составляет 4 очка.
В 13-м туре «Динамо» на своём поле сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 20 октября и начнётся в 19:00 мск.
Два руководителя «Динамо» могут покинуть свои посты
- 11 октября 2019
-
12:54
-
12:51
-
12:36
-
12:31
-
12:18
-
12:09
-
11:59
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
10:48
-
10:44
-
10:36
-
10:27
-
10:19
-
10:17
-
10:02
-
09:53
-
09:43
-
09:23
-
09:10
-
09:01
-
09:00
-
08:48
-
07:58
-
05:47
-
02:55
-
02:21
-
02:01
-
01:52
-
01:40
-
01:11
-
01:00
-
01:00
-
00:57
Партнерский контент