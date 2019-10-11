«Динамо» всё ещё не расторгло контракт с Хохловым

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» всё ещё не расторгло контракт с бывшим главным тренером команды Дмитрием Хохловым.



Задержка в разрыве соглашения связана с выплатой компенсации. Её размер и порядок выплаты будут обсуждаться сегодня, 11 октября, на заседании совета директоров бело-голубых.



После 12 туров «Динамо» находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 очками в активе. Располагающийся на последней строчке «Тамбов» бело-голубые опережают на 2 очка. Отставание от 12-го места, которое позволяет избежать и вылета, и стыковых матчей, составляет 4 очка.



В 13-м туре «Динамо» на своём поле сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 20 октября и начнётся в 19:00 мск.

Два руководителя «Динамо» могут покинуть свои посты