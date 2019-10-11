Симеоне — о тренере, которым восхищается: Клопп, вне всяких сомнений

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне назвал специалиста, который вызывает у него восхищение.



«Тренер, которым я восхищаюсь? Юрген Клопп. Вне всяких сомнений. Ему доводилось терпеть поражения и одерживать потрясающие победы, но он всегда придерживался своего стиля. К тому же я вижу, насколько он близок к своим футболистам», — приводит слова Симеоне Cadena Ser.



Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года и за неполных четыре сезона привёл команду к победам в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Также немец терпел с красными поражения в финалах главного еврокубкового турнира, Лиги Европы и Кубка английской Лиги. Симеоне в свою очередь тренирует «Атлетико» с 2011 года. За время у руля «матрасников» он дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов, а также становился чемпионом Испании и завоёвывал ещё ряд трофеев.

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