Ерёменко и Мамаев тренировались в общей группе «Ростова»

Футболисты «Ростова» провели первую тренировку после выходных. В общей группе тренировались новичок команды Павел Мамаев и полузащитник Роман Ерёменко, пропустивший матч 12-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1) из-за недомогания.

«Ростов» после 12 туров набрал 26 очков. Вместе с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом» южане возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

В матче 13-го тура РПЛ «Ростов» сыграет в гостях с «Зенитом». Эта встреча состоится 19 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мамаев подписал контракт с «Ростовом» после выхода из колонии. Полузащитник разорвал контракт с «Краснодаром», после чего был представлен в качестве новичка клуба из Ростова-на-Дону. Пока Мамаев не провёл ни одного матча за ростовчан.