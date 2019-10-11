Ерёменко и Мамаев тренировались в общей группе «Ростова»
Футболисты «Ростова» провели первую тренировку после выходных. В общей группе тренировались новичок команды Павел Мамаев и полузащитник Роман Ерёменко, пропустивший матч 12-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1) из-за недомогания.
«Ростов» после 12 туров набрал 26 очков. Вместе с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом» южане возглавляют турнирную таблицу РПЛ.
В матче 13-го тура РПЛ «Ростов» сыграет в гостях с «Зенитом». Эта встреча состоится 19 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Мамаев подписал контракт с «Ростовом» после выхода из колонии. Полузащитник разорвал контракт с «Краснодаром», после чего был представлен в качестве новичка клуба из Ростова-на-Дону. Пока Мамаев не провёл ни одного матча за ростовчан.
Ерёменко пропустит матч с ЦСКА из-за температуры
- 11 октября 2019
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