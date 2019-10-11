Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в минувшем месяце, сообщает пресс-служба лиги.
В голосовании 30-летний габонский футболист обошёл Трента Александер-Арнольда («Ливерпуль»), Кевина Де Брёйне, Рияда Марез (оба – «Манчестер Сити»), Джона Макгинна («Астон Вилла»), Рикарду Перейру («Лестер Сити»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм Хотспур») и Каллума Уилсона («Борнмут»).
В самом «Арсенале» лучшим игроком сентября был признан не Обамеянг, а полузащитник Маттео Гюэндузи. Ассоциация проффесиональных футболистов Англии лучшим признала защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа.
Обамеянг в сентябре провёл четыре матча в английской Премьер-лиге и отличился в каждом из них, записав на свой счёт пять голов.
- 11 октября 2019
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