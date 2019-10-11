Щенников приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, восстановившийся после перелома лодыжки, приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба московского клуба.

В то же время защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, получивший травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом», тренировался по индивидуальной программы.

Тренерский штаб привлёк на время паузы на сборные ещё нескольких игроков молодёжной команды — Тиграна Аванесяна, Антона Крачковского и Данилу Янова.

В ближайшие дни москвичи будут тренироваться на базе в Ватутинках, а 14 октября проведут товарищеский матч с «Коломной» на стадионе «Октябрь».

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает пятое место, набрав 25 очков. От лидирующих «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и «Ростова» москвичи отстают на одно очко.