Щенников приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, восстановившийся после перелома лодыжки, приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба московского клуба.
В то же время защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, получивший травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом», тренировался по индивидуальной программы.
Тренерский штаб привлёк на время паузы на сборные ещё нескольких игроков молодёжной команды — Тиграна Аванесяна, Антона Крачковского и Данилу Янова.
В ближайшие дни москвичи будут тренироваться на базе в Ватутинках, а 14 октября проведут товарищеский матч с «Коломной» на стадионе «Октябрь».
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает пятое место, набрав 25 очков. От лидирующих «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и «Ростова» москвичи отстают на одно очко.
- 11 октября 2019
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