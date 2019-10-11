Канделаки объяснила, почему назвала иранца Азмуна игроком сборной России

Генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки в своём телеграм-канале прокомментировала свою ошибку при поздравлении сборной России.



Находясь на сцене, Канделаки высказалась о победе национальной команды в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 с Шотландией (4:0). При этом в своей речи она упомянула нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который участия во встрече не принимал, поскольку является игроком сборной Ирана.



«Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всей известной любви моего мужа к «Зениту» один футболист питерского клуба вытеснил другого.



Но я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму «Россия — спортивная держава», пусть и таким способом. Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

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