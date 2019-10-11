Автор хет-трика в дебютном матче Лиги чемпионов попал в сферу интересов «Реала»

Мадридский «Реал» интересуется 19-летним форвардом «РБ Зальцбург» Эрлингом Холанном, сообщает AS. По данным источника, мадридцы внимательно следят за тинейджером, который здорово дебютировал в Лиге чемпионов. В матче первого тура с «Генком» (6:2) Холанн сделал хет-трик, причём ему на это потребовался лишь один тайм.

В текущем сезоне Холанн забил 18 мячей в 11 матчах. Один из голов он также забил в ворота «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов на «Энфилде». Кроме того, норвежец здорово проявил себя на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет. Он забил девять мячей в ворота сборной Гондураса.

На Холанна также претендуют «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Наставник англичан Уле-Гуннар Сульшер хорошо знает футболиста по совместной работе в «Мольде».