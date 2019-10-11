«Манчестер Юнайтед» интересуется 15-летним форвардом польской «Погони»

«Манчестер Юнайтед» интересуется 15-летним польским форвардом Каспером Козловски, сообщает Goal.

Козловский в столь юном возрасте уже дебютировал во взрослом футболе. Он выходил на поле в матче команды «Погонь», занимающей первое место в Экстраклассе (высший дивизион чемпионата Польши).

По данным источника, тинейджером также интересуются клубы из Италии, Германии и Франции.

В прошлом сезоне Козловски выступал за дублирующий состав клуба в четвёртом дивизионе, но в концовке кампании его вызвали в основную команду. В итоге он дебютировал в возрасте 15 лет и 215 дней в матче с «Краковией». В текущем сезоне Козловски дважды выходил на замену.

Текущий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.