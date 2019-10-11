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РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург». Переносы связаны с поздним временем начала гостевого матча 3-го тура Лиги Европы «Трабзонспор» — «Краснодар».

Из-за участия краснодарцев в Лиге Европы время начала матча «Краснодар» — «Оренбург» изменено на 19:00 мск. Встреча «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск.

Перечисленные матчи 14-го тура РПЛ будут проходить 27 октября.

«Локомотив» вместе с «Ростовом», «Краснодаром» и «Зенитом» возглавляет турнирную таблицу, набрав 26 очков. «Спартак» занимает 12-е место с 14 баллами. «Оренбург» располагается на восьмом месте, также набрав 14 очков в турнирной таблице.

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