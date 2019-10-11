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«Атмосфера — топ!» Черышев поблагодарил болельщиков сборной России

«Атмосфера — топ!» Черышев поблагодарил болельщиков сборной России
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник сборной России Денис Черышев в своём «инстаграме» обратился к болельщикам сборной России после матча 7-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 с Шотландией (4:0), который состоялся накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве.

«Атмосфера – топ! Спасибо», — говорится в сообщении 28-летнего футболиста.

Сборная России после семи туров занимает второе место в группе I, набрав 18 очков. От сборной Бельгии, возглавляющей таблицу и гарантировавшей себе участие в финальной части турнира, россияне отстают на три очка. В то же время команда на 8 очков опережает сборную Кипра, которая располагается на третьей строчке.

В следующем туре отборочного турнира Россия сыграет в гостях с Кипром.

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