«Атмосфера — топ!» Черышев поблагодарил болельщиков сборной России
Полузащитник сборной России Денис Черышев в своём «инстаграме» обратился к болельщикам сборной России после матча 7-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 с Шотландией (4:0), который состоялся накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве.
«Атмосфера – топ! Спасибо», — говорится в сообщении 28-летнего футболиста.
Сборная России после семи туров занимает второе место в группе I, набрав 18 очков. От сборной Бельгии, возглавляющей таблицу и гарантировавшей себе участие в финальной части турнира, россияне отстают на три очка. В то же время команда на 8 очков опережает сборную Кипра, которая располагается на третьей строчке.
В следующем туре отборочного турнира Россия сыграет в гостях с Кипром.
Нам надо заново учиться болеть за сборную. Раньше было лучше
Помните, когда-то был ВОБ, а все трибуны кричали не только «Россия, Россия»?
- 11 октября 2019
-
17:25
-
17:04
-
16:50
-
16:41
-
16:35
-
16:26
-
16:22
-
15:57
-
15:49
-
15:39
-
15:25
-
15:25
-
15:11
-
14:53
-
14:50
-
14:49
-
14:25
-
14:12
-
14:00
-
13:57
-
13:48
-
13:44
-
13:28
-
13:28
-
13:19
-
13:14
-
12:54
-
12:51
-
12:36
-
12:31
-
12:18
-
12:09
-
11:59
-
11:30
-
11:24
Партнерский контент