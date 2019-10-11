Источник: Раньери договорился с «Сампдорией» о подписании контракта
Журналист Sky Sports и известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что руководство «Сампдории» достигло договорённости с итальянским специалистом Клаудио Раньери. Бывший тренер «Лестера» и «Челси» возглавит «Сампдорию».
Ранее руководство «Сампдории» предложило контракт Дженнаро Гаттузо, но бывший наставник «Милана» отказался возглавить команду.
Генуэзцы отправили в отставку Эусебио ди Франческо из-за провального старта сезона. После семи туров в активе «Сампдории» лишь 3 очка, генуэзцы замыкают турнирную таблицу.
50-летний Ди Франческо возглавил «Сампдорию» в июне, подписав контракт на три сезона. Ранее сообщалось, что при расторжении соглашения клубу придётся выплатить специалисту неустойку, равную годовой зарплате.
Раньери может возглавить «Сампдорию»
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