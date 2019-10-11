«Барселона» вслед за «Ливерпулем» заинтересовалась Маленом из ПСВ

Нападающий ПСВ Дониелл Мален своей игрой на старте нынешнего сезона привлёк внимание ещё одного европейского топ-клуба.



Как сообщает AS, очередным претендентом на 20-летнего футболиста стала «Барселона». Сине-гранатовые рассматривают юного форварда в качестве одного из кандидатов на роль долгосрочной замены Луису Суаресу, которому в январе исполнится 33 года.



Мален на молодёжном уровне выступал за «Аякс» и «Арсенал», а в 2017 году перебрался в ПСВ. С 2018 года нападающий играет за основную команду клуба из Эйндховена. В нынешнем сезоне Дониелл принял участие в 9 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 10 голов (2 – с пенальти). С этого года игрок также вызывается в сборную Нидерландов.

«Ливерпуль» интересуется 20-летней звездой ПСВ Маленом