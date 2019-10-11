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Чехия — Англия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 11 октября в 21:45

Чехия — Англия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 11 октября в 21:45
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 11 октября, на стадионе «Эден» в Праге состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Чехии и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслужит матч бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой. Помогать ему будут Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Матей Юг.

Сборная Англии, набрав 12 очков в 4 встречах, возглавляет турнирную таблицу группы А квалификации Евро-2020, национальная команда Чехии, набрав 9 очков в 5 матчах, занимает второе место.

В 8-м туре отбора Евро-2020 английские футболисты сыграют с Болгарией. Встреча состоится в Софии на стадионе «Василь Левски» 14 октября, начало — в 21:45 мск.

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