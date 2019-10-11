Обляков: иногда Набабкин называет меня Колобком
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков ответил на несколько вопросов о команде.
«Кто больше всех заводит команду? Виктор Гончаренко, конечно, заводит. Игорь Акинфеев тоже старается какую-то мысль свою доставить до нас.
Часто ли мне «пихают»? Да нет, я думаю, это рабочий подсказ. «Пихача» особо нет никакого.
Душа компании — это Кирилл Набабкин. Он душа любой компании. Всегда шутит, пытается какие-то слова найти. Когда бежим или тяжело, он старается эмоционально взбодрить.
Конечно, надо мной шутят. Бывает, не без того. Может, из-за того, что у меня лицо кругловатое, Набабкин иногда называет меня Колобком или как-то так. Но я не обижаюсь», — сказал Обляков.
Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.
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- 11 октября 2019
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