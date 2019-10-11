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Хавбек «Ливерпуля» дисквалифицирован на 2 недели за оскорбление Кейна в соцсети

Хавбек «Ливерпуля» дисквалифицирован на 2 недели за оскорбление Кейна в соцсети
Футбол / Англия 0

16-летний полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии за видео с оскорблением в адрес нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, сообщает The Sun.

Согласно информации источника, хавбек, ставший самым молодым дебютантом в истории Премьер-Лиги, отстранён от игр на 14 дней — до 25 октября. Также он будет вынужден выплатить штраф в размере € 400.

Напомним, в видео, которое разлетелось по социальным сетям, Эллиотт обозвал Кейна «чёртовым паралитиком». Позже полузащитник «Ливерпуля» принёс извинения за свои слова.

В мае 2019 года Эллиотт стал самым молодым игроком, принявшим участие в матче АПЛ. Он принял участие во встрече с «Вулверхэмптоном», когда ему было 16 лет и 30 дней.

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