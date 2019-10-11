Совет директоров «Динамо» утвердил отставки Хохлова и Орещука

Совет директоров «Динамо» утвердил отставки главного тренера Дмитрия Хохлова и спортивного директора Романа Орещука, говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
«Сегодня состоялось заседание совета директоров футбольного клуба «Динамо-Москва» под председательством Юрия Соловьёва.
Обсуждался широкий комплекс вопросов, связанных с оптимизацией управленческой, административно-хозяйственной и финансовой деятельностью клуба.
Были утверждены две отставки — тренерского штаба во главе с Дмитрием Хохловым и заместителя генерального директора по спортивным вопросам Романа Орещука, которые последовали одновременно после поражения в матче 12-го тура РПЛ с ФК «Оренбург». Усиление спортивного направления является в настоящий момент одной из ключевых оперативных задач.
Также создан новый совещательный орган – Консультативный совет ФК «Динамо-Москва», в состав которого вошли представители государственных, спортивных и бизнес-структур, поддерживающие футбольный клуб, а также ветераны «Динамо». Задача совета — оказание всесторонней помощи ФК «Динамо». Председателем совета избран Сергей Степашин», — сказано в заявлении.
- 11 октября 2019
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