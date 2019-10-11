Докампо: уровень РПЛ выше украинского чемпионата. На Украине не так много денег

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо, ранее работавший в киевском «Динамо», заявил, что уровень российского чемпионата выше украинского.

«Уровень чемпионата России выше. Большая ли разница? Да, на Украине денег по сравнению с Россией не так много — имею в виду именно сам чемпионат. В России есть «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и другие сильные команды. А там — «Шахтёр» и «Динамо».

На Украине очень талантливая молодёжь, недавно сборная U20 стала чемпионом мира. Но то, где они дальше будут играть, в какой лиге, определяет их переход в большой футбол. В России легионеры и чемпионат высокого уровня — получается, условия для развития молодых игроков здесь качественнее», — цитирует Докампо Sport24.