Озил выставил на продажу дом в Лондоне стоимостью € 11,3 млн

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил выставил на продажу свой дом в Лондоне, сообщает The Sun со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации источника, в зимнее трансферное окно 30-летний хавбек, скорее всего, сменит команду. «Канониры» заинтересованы в продаже своего самого высокооплачиваемого игрока, а немец недоволен тем, что не получает игровую практику в текущем сезоне. Ввиду этого он уже выставил на продажу особняк, стоимость которого оценивается в € 11,3 млн. В подписании футболиста заинтересован «Фенербахче».

В текущем сезоне Озил принял участие лишь в двух матчах на клубном уровне, результативными действиями он не отметился. Контракт полузащитника с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.