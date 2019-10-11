Исландия — Франция: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 11 октября в 21:45

Сегодня, 11 октября, на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Исландии и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслужит матч бригада арбитров из Италии во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему будут Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Резервный рефери — Массимилиано Иррати.

Сборная Франции, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H квалификации Евро-2020, национальная команда Исландии (12) — третье.

В 8-м туре отбора Евро-2020 Франция на своём поле сыграет с Турцией, а Исландия дома встретится с Андоррой. Оба матча состоятся 14 октября.