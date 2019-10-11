«Зенит» показал тренировку с Кокориным, который работал в общей группе

«Зенит» на своём канале в YouTube показал тренировку первой команды. В занятии в общей группе работал форвард Александр Кокорин, который не был включён в заявку сине-бело-голубых на первую часть текущего сезона.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.