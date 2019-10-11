Новиков: футболисты «Динамо» хотят прервать неудачи. У них горят глаза

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о разговоре с руководством клуба, поставленных задачах и настрое игроков.

«Мне позвонил Юрий Алексеевич Соловьев после игры с «Оренбургом» и попросил о встрече. Мы встретились на следующий день. Разговаривали около четырёх часов, ему было интересно моё видение и моя философия как тренера, как я вижу выходы из сложившейся ситуации. Поступило предложение помочь команде в трудный момент, выправить ситуацию, на что я дал положительный ответ.

Удачи и достижения на юношеском и молодёжном уровнях не идут в сравнение с главной командой. Понятно, что тут совсем другой уровень. Но мы себя к этому готовили, мы к этому стремились. Первый шаг сделан. Есть понимание, что это аванс. Постараемся сделать всё, что в наших силах. Хотим помочь команде преодолеть этот сложный момент.

Ситуация непростая, ближайшие соперники — топовые команды, из верхней пятёрки. Но в каком-то смысле с ними будет легче играть, чем с командами из нижней части турнирной таблицы. В любом случае сейчас главное — результат.

Напряжение немножко чувствуется, но стараемся разрядить ситуацию и повысить настроение ребят. Думаю, что всё будет нормально. Они настроены очень хорошо, ждут эту игру с «Краснодаром», хотят прервать неудачи, которые преследуют команду в последних матчах. Я доволен их настроем. Вижу, что у них глаза горят. Меня радует этот позитивный настрой», — сказал Новиков в интервью пресс-службе «Динамо».

Видео доступно на канале «Динамо» в YouTube.