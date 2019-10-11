Юран: главное, что в нашей сборной нет каких-то проблем – шампанского, кальянов

Бывший советский и российский футболист Сергей Юран прокомментировал победу национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы с Шотландией (4:0).
Наша сборная — молодцы, но я давно не видел шотландцев в таком удручающем состоянии. У них и клубы были хорошие, и против их сборной я играл. Но такой сборной я ещё не видел. Но они выходили вчера, что-то пытались. Наша сборная подтверждает, что против команды слабее мы можем играть не «еле-еле душа в теле», а уверенно побеждать.
Надо дождаться Бельгию, тогда будем делать выводы. Дисциплина есть, все хотят и стараются – это заслуга Черчесова и тренерского штаба. Самое главное, что нет каких-то проблем – кальянов, шампанского, когда федерация деньги не платит. А сейчас всё успокоилось. Появляются молодые парни, есть выбор. А то одно время вообще не знали, кого ставить. Надеюсь, всё пойдёт по нарастающей», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 октября 2019
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