Д. Комбаров дебютировал в кино, сыграв милиционера

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров дебютировал в кино. 32-летний футболист сыграл милиционера в фильме «Перевод с немецкого». Картина выйдет на канале «Россия-1» в 2020 году в преддверии годовщины Великой Победы.

«Мне всегда нравились советские военные фильмы. И я всегда думал: классно было бы сыграть в фильме, попробовать себя в другой ипостаси. Я сказал это как-то в разговоре своему менеджеру Елене Болотовой. Это не была задача, просто мы разговорились, и я сказал, что было бы классно когда-нибудь, когда будет свободное время, оказаться внутри съёмочного процесса.

Через две недели звонок: есть роль. Я даже не поверил сначала. Правда, потом мне ещё предстояло пройти кастинг на роль милиционера. Когда готовился к съёмкам, вспоминал свои любимые фильмы «Место встречи изменить нельзя» и «Ликвидацию». Роль в фильме «Перевод с немецкого» у меня небольшая, но для старта то, что нужно», — цитирует Комбарова «Комсомольская правда».