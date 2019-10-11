Супруга поздравила Гарая с 33-летием трогательным роликом
Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, поздравила своего мужа с 33-летием. В своём «инстаграме» супруга футболиста разместила трогательный ролик.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Тамары Горро.
В комментарии к ролику жена Гарая написала: «С днём рождения, дорогой. Я люблю тебя». Позже на пост отреагировал футболист, ответивший словами: «Спасибо тебе. Я чувствую твою любовь каждый день. Ты любовь всей моей жизни». Видео уже посмотрели почти полмиллиона человек.
В текущем сезоне Гарай принял участие в 9 матчах на клубном уровне, но результативными действиями не отметился. Ранее аргентинец выступал также за «Ньюеллз Олд Бойз», «Расинг» (Сантадер), «Реал», «Бенфику» и «Зенит».
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