Супруга поздравила Гарая с 33-летием трогательным роликом

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, поздравила своего мужа с 33-летием. В своём «инстаграме» супруга футболиста разместила трогательный ролик.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Тамары Горро.

В комментарии к ролику жена Гарая написала: «С днём ​​рождения, дорогой. Я люблю тебя». Позже на пост отреагировал футболист, ответивший словами: «Спасибо тебе. Я чувствую твою любовь каждый день. Ты любовь всей моей жизни». Видео уже посмотрели почти полмиллиона человек.

В текущем сезоне Гарай принял участие в 9 матчах на клубном уровне, но результативными действиями не отметился. Ранее аргентинец выступал также за «Ньюеллз Олд Бойз», «Расинг» (Сантадер), «Реал», «Бенфику» и «Зенит».