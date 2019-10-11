В Праге произошли столкновения английских фанатов и полиции

В Праге перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Чехии и Англии произошли столкновения фанатов и полиции, сообщает Daily Star.
Согласно информации источника, конфликт начался после того, как английские болельщики начали бросать в сотрудников правоохранительных органов бутылки. В ответ полиция применила силу и использовала шумовые гранаты. Около 10 фанатов были задержаны. Одному из них потребовалась помощь медиков.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч Чехия — Англия проходит на стадионе «Эден». «Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В турнирной таблице группы A Англия и Чехия занимают первые два места. Англичане набрали 13 очков после 5 матчей. В активе чешской команды 10 очков после 6 матчей.
- 11 октября 2019
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