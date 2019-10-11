Бензема: это очень важный месяц для «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал получение приза, которым он был отмечен как лучший игрок команды по итогам сентября, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей в испанской Примере и Лиге чемпионов.
«Награды от болельщиков всегда отличаются, поскольку это твои фанаты и ты играешь за них. Я счастлив. Сейчас у меня всё хорошо, как и у всей команды. Со временем мы собираемся достичь очень высокого уровня, на котором сможем выигрывать все матчи.
Готовимся к следующим встречам, зная, что в футболе не бывает лёгких игр. Это очень важный месяц для нас, потому что приближается Лига чемпионов. У нас будет три очень сложных матча, но мы готовы», — приводит слова Бензема Marca.
В октябре «Реал» сыграет с «Мальоркой», «Барселоной» и «Леганесом» в чемпионате Испании и встретится с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.
- 11 октября 2019
-
22:10
-
21:50
-
21:45
-
21:28
-
21:11
-
20:53
-
20:29
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
19:55
-
19:42
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
18:57
-
18:56
-
18:47
-
18:45
-
18:35
-
18:27
-
18:21
-
18:17
-
18:08
-
17:49
-
17:43
-
17:25
-
17:04
-
16:50
-
16:41
-
16:35
-
16:26
-
16:22
-
15:57