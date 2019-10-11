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Бензема: это очень важный месяц для «Реала»

Бензема: это очень важный месяц для «Реала»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал получение приза, которым он был отмечен как лучший игрок команды по итогам сентября, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей в испанской Примере и Лиге чемпионов.

«Награды от болельщиков всегда отличаются, поскольку это твои фанаты и ты играешь за них. Я счастлив. Сейчас у меня всё хорошо, как и у всей команды. Со временем мы собираемся достичь очень высокого уровня, на котором сможем выигрывать все матчи.

Готовимся к следующим встречам, зная, что в футболе не бывает лёгких игр. Это очень важный месяц для нас, потому что приближается Лига чемпионов. У нас будет три очень сложных матча, но мы готовы», — приводит слова Бензема Marca.

В октябре «Реал» сыграет с «Мальоркой», «Барселоной» и «Леганесом» в чемпионате Испании и встретится с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.

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