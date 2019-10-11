Моуринью: Роналдо — лучший, кого я видел. Месси и Роналду его не превосходят

Португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
«Лучший футболист из тех, кого я видел, — это бразилец Роналдо. Криштиану Роналду и Лео Месси имеют более длинные карьеры, они остаются на вершине каждый день на протяжении 15 лет. Но если говорить строго о таланте и мастерстве, никто не превосходит Роналдо. Когда он играл в „Барселоне“ Бобби Робсона, я видел, что это самый сильный футболист из всех, кто встречался мне на футбольном поле», — приводит слова Моуринью Marca со ссылкой на LiveScore.
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов команды. С этого момента 56-летний португальский специалист находится без работы.
- 11 октября 2019
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:11
-
22:53
-
22:38
-
22:32
-
22:13
-
22:10
-
21:50
-
21:45
-
21:28
-
21:11
-
20:53
-
20:29
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
19:55
-
19:42
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
18:57
-
18:56
-
18:47
-
18:45
-
18:35
-
18:27
-
18:21
-
18:17
-
18:08
-
17:49