Моуринью: Роналдо — лучший, кого я видел. Месси и Роналду его не превосходят

Португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.

«Лучший футболист из тех, кого я видел, — это бразилец Роналдо. Криштиану Роналду и Лео Месси имеют более длинные карьеры, они остаются на вершине каждый день на протяжении 15 лет. Но если говорить строго о таланте и мастерстве, никто не превосходит Роналдо. Когда он играл в „Барселоне“ Бобби Робсона, я видел, что это самый сильный футболист из всех, кто встречался мне на футбольном поле», — приводит слова Моуринью Marca со ссылкой на LiveScore.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов команды. С этого момента 56-летний португальский специалист находится без работы.