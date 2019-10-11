«ПСЖ» начал переговоры с Неймаром о продлении кнтракта

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может продлить контракт с клубом, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.
Согласно информации источника, стороны уже контактировали на предмет обсуждения вопросов возможной пролонгации сотрудничества. Первые переговоры в парижском клубе оценивают как положительные. Чемпион Франции надеется продлить контракт с 27-летним нападающим до лета 2024 года.
В текущем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах. На его счету 4 забитых мяча. Действующий контракт бразильца с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, минувшим летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Главными претендентами на форварда парижан считались «Барселона» и «Реал». Однако согласовать переход нападающего ни одному из клубов не удалось.
- 11 октября 2019
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