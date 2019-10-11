Навас — один из самых высокооплачиваемых игроков «ПСЖ»
Стало известно, сколько голкипер Кейлор Навас получает в «Пари Сен-Жермен». По информации французского издания L'Equipe, зарплата коста-риканского футболиста составляет € 1 млн в месяц до вычета налогов. Годовой оклад вратаря послы вычета налогов — более € 7 млн.
Навас является одним из самых высокооплачиваемых игроков «ПСЖ». Только Неймар, Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Тьяго Сильва и Анхель Ди Мария получают больше.
Напомним, Кейлор перешёл в «ПСЖ» 2 сентября 2019 года. Контракт голкипера с парижским клубом рассчитан на четыре года.
В нынешнем сезоне Навас принял участие в 5 матчах французской Лиги 1 и в 2 встречах Лиги чемпионов. 32-летний костариканец пропустил 2 гола. В его активе 6 сухих матчей.
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