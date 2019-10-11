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Чехия с Кралом обыграла Англию в матче отбора Евро-2020

Чехия с Кралом обыграла Англию в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Чехии обыграла национальную команду Англии в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила в Праге на стадионе «Эден» и завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч в матче был забит уже на 5-й минуте. Гостей вперёд вывел Гарри Кейн, реализовавший пенальти, который заработал Рахим Стерлинг. Однако уже через 4 минуте хозяева восстановили паритет. После углового Ондржей Челюстка выиграл борьбу за мяч в центре штрафной, сделал скидку на Якуба Брабеца, и тот с полутора метров буквально протолкнул мяч в сетку. Победный мяч хозяева забили на 85-й минуте. Автором результативного удара стал Зденек Ондрашек.

Отметим, что в составе сборной Чехии весь матч отыграл полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал.

В параллельном матче группы A сборные Черногории и Болгарии сыграли вничью со счётом 0:0.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 7-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Англия
0:1 Кейн – 5' (пен)   1:1 Брабец – 9'   2:1 Ондрашек – 85'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 7-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Черногория
Окончен
0 : 0
Болгария
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