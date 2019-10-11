Исландия с Р. Сигурдссоном в составе уступила Франции в матче отбора Евро-2020

Сборная Франции обыграла национальную команду Исландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 66-й минуте. Его автором стал Оливье Жиру, реализовавший 11-метровый удар, который был назначен за фол на Антуане Гризманне.

Отметим, что в составе хозяев весь матч отыграл защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон. В его пассиве предупреждение. На 81-й минуте на замену вместо Арнора Траустасона вышел полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу своей группы, в активе команды 18 очков. Исландия занимает 3-е место (12).

В другом матче группы H сборная Турции благодаря голу Дженка Тосуна обыграла Албанию. Андорра с тем же счётом 1:0 обыграла Молдавию.