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Исландия с Р. Сигурдссоном в составе уступила Франции в матче отбора Евро-2020

Исландия с Р. Сигурдссоном в составе уступила Франции в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Франции обыграла национальную команду Исландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 66-й минуте. Его автором стал Оливье Жиру, реализовавший 11-метровый удар, который был назначен за фол на Антуане Гризманне.

Отметим, что в составе хозяев весь матч отыграл защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон. В его пассиве предупреждение. На 81-й минуте на замену вместо Арнора Траустасона вышел полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу своей группы, в активе команды 18 очков. Исландия занимает 3-е место (12).

В другом матче группы H сборная Турции благодаря голу Дженка Тосуна обыграла Албанию. Андорра с тем же счётом 1:0 обыграла Молдавию.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 7-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Жиру – 66' (пен)
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 7-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 0
Албания
1:0 Тосун – 90'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 7-й тур
11 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Андорра
Окончен
1 : 0
Молдавия
1:0 Валес – 63'
Удаления: нет / Гынсарь – 55'
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