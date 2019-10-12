Саутгейт: Англия сделала недостаточно для победы в матче с Чехией

Главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в выездном матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 со сборной Чехии.

«Было тяжело. Мы не сделали достаточно для победы. Наше выступление было недостаточно хорошим. Всё просто. Вероятно, мы должны были добыть ничью, но пропущенный гол в концовке, был типичным для тех возможностей, которыми мы не воспользовались.

Должны признать, что выступили недостаточно хорошо. Пытались внести изменения в первом тайме, но это не сработало так, как могло. Мы начали вторую половину намного лучше. У нас были шансы выиграть матч, но мы слишком часто отдавали мяч», — цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА со ссылкой на ITV.