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Тренер Литвы Урбонас: сборная Украины — прекрасный пример для нас

Тренер Литвы Урбонас: сборная Украины — прекрасный пример для нас
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер национальной команды Литвы Вальдас Урбонас дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в выездном матче 7-го тура отборочного этапа Евро-2020 со сборной Украины.

«Мы сделали выводы после матча в Вильнюсе и скорректировали свой состав. Думаю, некоторым футболистам удалось себя проявить. Мы немного сдерживали украинцев в контроле мяча на нашей половине поля. Но, по моему мнению, сегодня всё решило высокое индивидуальное мастерство украинских игроков. Думаю, сборная Украины является прекрасным примером для нас», — приводит слова Урбонаса пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Украина, набрав 16 очков, возглавляет турнирную таблицу группы B, Литва (1) занимает последнее, пятое место.

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