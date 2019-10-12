Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет стать агентом нападающего «ПСЖ» и национальной команды Франции Килиана Мбаппе, информирует Daily Mail.
Ранее сообщалось, что бывший футболист летом учредил агентскую фирму под названием Footwork Management Limited, в которой в качестве директоров числятся он сам, его близкий друг Дэйв Гарднер и Никола Хаусон, имеющий опыт работы главой пиар-службы.
Бекхэм хочет, чтобы его первым клиентом стал Килиан Мбаппе. Англичанин считает, что сотрудничество с Мбаппе может дать его компании неплохую прибыль, поскольку будущее француза в «ПСЖ» остается нерешенным. Бекхэм планирует предложить услуги французского форварда «Реалу» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 4 матча, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.
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