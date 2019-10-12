Сборная Андорры добыла историческую победу, прервав серию поражений из 56 матчей

Национальная команда Андорры одержала первую победу в квалификации европейских первенств за всю историю. В матче 7-го тура отборочного этапа квалификации чемпионата Европы – 2020 Андорра обыграла Молдавию со счётом 1:0. Победный гол на 63-й минуте забил Марк Валес.

Отметим, до этого Андорра потерпела 56 поражений подряд в отборочных циклах.

После 7 туров квалификации Евро-2020 сборная Андорры занимает предпоследнее, 5-е место в турнирной таблице группы H, набрав 3 очка.

Национальная команда Молдавии в свою очередь, также набрав 3 очка, располагается на последнем месте.

В следующем матче сборная Андорры на выезде встретится с Исландией. Поединок состоится 14 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.