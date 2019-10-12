Сборная Андорры добыла историческую победу, прервав серию поражений из 56 матчей
Национальная команда Андорры одержала первую победу в квалификации европейских первенств за всю историю. В матче 7-го тура отборочного этапа квалификации чемпионата Европы – 2020 Андорра обыграла Молдавию со счётом 1:0. Победный гол на 63-й минуте забил Марк Валес.
Отметим, до этого Андорра потерпела 56 поражений подряд в отборочных циклах.
После 7 туров квалификации Евро-2020 сборная Андорры занимает предпоследнее, 5-е место в турнирной таблице группы H, набрав 3 очка.
Национальная команда Молдавии в свою очередь, также набрав 3 очка, располагается на последнем месте.
В следующем матче сборная Андорры на выезде встретится с Исландией. Поединок состоится 14 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Чему сборной России нужно поучиться у Андорры и Фарер
5 простых вещей, которые помогут нашей сборной стать лучше. Или хотя бы более любимой.
- 12 октября 2019
-
02:30
-
01:40
-
01:19
-
00:58
-
00:58
-
00:49
-
00:37
-
00:37
-
00:15
-
00:08
- 11 октября 2019
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:11
-
22:53
-
22:38
-
22:32
-
22:13
-
22:10
-
21:50
-
21:45
-
21:28
-
21:11
-
20:53
-
20:29
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
19:55
-
19:42
-
19:34
-
19:26
-
19:23
Партнерский контент