Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрел матч Чехия — Англия

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрел прямую трансляцию матча отборочного цикла Евро-2020 между сборными Чехии и Англии. Встреча группы А, состоявшаяся 11 октября в Праге, завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.



Лэмпард и принц Уильям смотрели матч в одном из пабов Баттерси. Встреча была организована кампанией Heads Up, деятельность которой направлена на повышение осведомлённости о психическом здоровье футбольных фанатов. В пабе находились болельщики, которые при помощи волонтёров и благотворительных организаций пытаются преодолеть психологические проблемы и избавиться от желания совершить самоубийство.



«Самоубийство по-прежнему является главной причиной смерти мужчин до 45 лет, поэтому очень важно касаться этой проблемы, призывать всех говорить обо всём, через что бы они ни проходили. Никто не должен сам переживать свои трудности», — приводит слова Лэмпард пресс-служба «Челси».



Напомним, что сборная Англии потерпела первое за 10 лет поражение в отборочных циклах чемпионатов мира и Европы. В последний раз англичане проигрывали в квалификации 10 октября 2009 года сборной Украины (0:1).

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