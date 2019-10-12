Виллаш-Боаш: «Марсель» находится в катастрофической финансовой ситуации
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отметил, что клуб не планирует совершать приобретения в зимнее трансферное окно из-за тяжёлой финансовой ситуации.
«Проблема в том, что „Марсель“ находится в катастрофической финансовой ситуации. Нам нужно немного подождать, чтобы делать инвестиции. Не думаю, что в январе в клубе объявятся новые игроки, но лишь владелец „Марселя“ сможет дать точный ответ на этот вопрос. Согласно информации, которой я располагаю, приобретений в зимнее трансферное окно не планируется. У нас нет денег, и эта информация поступила ко мне от президента и владельца клуба. Не знаю, есть ли у них возможность вкладывать деньги в игроков», — приводит слова Виллаш-Боаша RMC Sport.
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