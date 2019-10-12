Виллаш-Боаш рассказал, когда планирует завершить тренерскую карьеру
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал, когда планирует завершить карьеру наставника.
«Хочу стать президентом „Порту“. В следующее воскресенье я отмечу 10 лет тренерской карьеры. Надеюсь завершить тренерскую карьеру с трофеем, потому что в „Марселе“ меня приняли очень хорошо. Вероятно, именно в „Марселе“ я завершу тренерскую карьеру», — приводит слова Виллаш-Боаша RMC Sport.
Напомним, Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» летом 2019 года. В текущем сезоне «Марсель» набрал 13 очков в 9 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен».
Виллаш-Боаш работал в «Порту», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и петербургском «Зените».
Виллаш-Боаш: «Марсель» находится в катастрофической финансовой ситуации
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