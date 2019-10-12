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«Спортинг» намерен переименовать стадион в честь Роналду

«Спортинг» намерен переименовать стадион в честь Роналду
Футбол / Прочие турниры 0

Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерико Варандас сообщил, что в клубе готовы переименовать стадион «Жозе Алваладе» в честь бывшего игрока команды Криштиану Роналду.

«Этот вопрос мы не откладываем в долгий ящик. Очевидно, мы будем очень гордиться тем, что его имя будет связано с нами. Криштиану является и всегда будет одним из величайших символов в истории нашего клуба. Мы уже отразили его главные ценности на стенах молодёжной академии, сделав акцент на страсти, самопожертвовании, дисциплине, лидерстве и решимости. Безусловно, Криштиану — лучший португальский игрок всех времён и один из лучших атлетов в истории спорта», — приводит слова Варандаса Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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