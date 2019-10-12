Черчесов прокомментировал состояние Фернандеса и Баринова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром. Встреча состоится в воскресенье, 13 октября, на стадионе «ГСП» в Никосии. Начало — в 19:00 мск.
«Состояние Фернандеса и Баринова примерно такое же, как перед игрой с Шотландией. У них тоже были проблемы, но они нам помогли. Посмотрим, что будет в этот раз.
Футбол — летний вид спорта, на жару не надо обращать внимания. Да, солнце есть (на Кипре +35 градусов Цельсия. — Прим. «Чемпионата»), но в то же время есть чем дышать. Уверен, к игре, вечером, будет комфортная погода", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Черчесов — о предстоящей игре с Кипром: матч с Шотландией позади, идём дальше
- 12 октября 2019
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