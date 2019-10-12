Кудряшов — об ошибке Канделаки: хорошая шутка получилась, в сборной посмеялись

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.



«Игра со сборной Кипра будет такой же тяжелой, как и в Москве, но в плане результата мы, надеюсь, выполним все поставленные задачи. Футбол состоит из мелочей. Если тренерский штаб делает акцент на мелочи, то есть результат. Если мелочи не обсуждаются, то и результата нет.



Капитанство? Большая ответственность для футболиста — быть капитаном сборной. Понимал, что своим примером должен показать ребятам на поле, как биться за честь страны.



Что касается ошибки Канделаки относительно Азмуна, хорошая шутка получилась. Мы все в команде посмеялись. На этом и всё», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Канделаки объяснила, почему назвала иранца Азмуна игроком сборной России