Черчесов поделился мнением об уровне российского футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне отечественного футбола.

«Перед каждой игрой мы знаем, что боремся за три очка. У нас всегда одна задача — победа. И перед Кипром никаких специальных слов не будет. Делаем акценты на то, чтобы сыграть грамотно. Лозунгами мы не пользуемся. Помню игру на Кипре, мы сыграли — 1:1. Много моментов было, но мы ими не воспользовались, а пропустили мяч со стандарта.

Что касается того, каков уровень российского футбола, то ответить на вопрос можно только философски. Мы, сборная, решаем свои задачи. А по клубам — оценивать выступление можно только в конце, потому что у кого-то травмы, карточки. Делайте выводы после, когда прозвучит финальный свисток последних матчей в группах. Мы сейчас шестые в клубном рейтинге. Думаю, это достойная позиция", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.