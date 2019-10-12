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«Торпедо» одержало волевую победу в матче со «Спартаком-2»

«Торпедо» одержало волевую победу в матче со «Спартаком-2»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал московское «Торпедо». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака-2» Александр Руденко. В начале второго тайма, на 55-й минуте, защитник «Торпедо» Илья Самошников сравнял счёт. Через 15 минут полузащитник красно-белых Пётр Володкин вновь вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Спартака-2», который успешно реализовал форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко. В конце встречи, на 85-й минуте, победный гол забил нападающий гостей Максим Максимов.

В параллельном матче тура «Томь» принимала калининградскую «Балтику». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 0:0.

Турнирная таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 17-й тур
12 октября 2019, суббота. 12:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
2 : 3
Торпедо Москва
Москва
1:0 Руденко – 35'   1:1 Самошников – 55'   2:1 Володкин – 70'   2:2 Лебеденко – 73' (пен)   2:3 Максимов – 85'
ФНЛ - Первый дивизион. 17-й тур
12 октября 2019, суббота. 12:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград
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