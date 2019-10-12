Савичев — о поломке автобуса: когда команда выходит на поле, всё забывается
Главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев подвёл итоги матча 17-го тура Футбольной национальной лиги со «Спартаком-2» (3:2).
«Интригующий матч. Нельзя сказать, что мы любители такой игры. Сами ошибались, сами исправляли ошибки. Хорошо, что исправили. Парни — молодцы! Волевая победа, три очка в кармане. Ребята проявили необходимые качества, чтобы сломать игру и направить в то русло, в которое мы заслуживаем.
Был форс-мажор перед матчем, но он не должен был повлиять. Когда команда выходит на футбольное поле, всё забывается», — передаёт слова Савичева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
«Торпедо» набрало 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (17) — на 14-м месте.
«Торпедо» добиралось на матч со «Спартаком-2» на такси из-за поломки автобуса
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